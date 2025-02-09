Волейболист петербургского «Зенита» Виктор Полетаев набрал 15 очков в победном для команды Владимира Алекно матче с командой «Нова»

Сомнений в том, что волейбольный «Зенит» добудет в Новокуйбышевске победу, не было: достаточно взглянуть на турнирную таблицу Суперлиги. «Питерец.ру» напоминает, что «Зенит» недавно выдал впечатляющую победную серию, остановить которую смог лишь лидер чемпионата – «Зенит-Казань». Казанцы феноменально играют в «регулярке» – сплошные победы при всего лишь одном поражении (от клуба «Факел-Ямал» в ноябре).

Новокуйбышевская «Нова» упорнее всего сопротивлялась петербуржцам в первом сете, набрав за стартовую партию 21 очко. В середине партии на авансцену вышли Станислав Динейкин и Егор Клюка, которые помогли гостям заработать пятиочковый отрыв. «Нова» смогла сократить отставание до двух очков, и Владимиру Алекно пришлось бросить в бой со скамейки Владислава Бабкевича, итог стартового сета – 25:21 в пользу «Зенита».

Вторая партия протекала с преимуществом «Зенита» и завершилась с разницей в 6 очков в пользу фаворита матча. В третьем сете разыгрался Виктор Полетаев, ставший в итоге самым результативным в составе «сине-бело-голубых» (15 очков). Получили игровое время в заключительной партии и блокирующий Василий Тарасенко с доигровщиком Тимофеем Тихоновым.

Сейчас «Зенит» входит в тройку лидеров Суперлиги.



