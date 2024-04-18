Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Динамо-ЛО» одержали по три победы в утешительном турнире плей-офф

«Питерец.ру» не стал подробно освещать матчи волейбольного «Зенита» и «Динамо-ЛО» в турнирах за 5–8 и 9–12 места соответственно, которые состоялись в апреле. Отрадно то, что обе эти команды трижды выиграли, вот если бы «сине-бело-голубые» и «Атомные Парни» чуть раньше включили «режим непобедимости», то итоговые места петербургского и ленинградского клуба были бы выше.

«Зенит» играл серию до трёх побед с «Кузбассом» из Кемерова и уложился в три матча. Дома петербуржцы выиграли 3–0 и 3–1, а 32 очка Владислава Бабкевича в третьей игре помогли обыграть «Кузбасс» и на выезде. Бабкевич теперь вернётся в новуренгойский «Факел»: статистики подчитали, что за «Зенит» белорусский волейболист набрал уже более 500 очков. «Факел» в полуфинальной серии с командой «Зенит-Казань» не смог взять ни одного сета и теперт поборется за бронзу Суперлиги.

Сосновоборцы после неудачи в серии 1/8 финала плей-офф с тем же «Факелом» последовательно одолели в «утешительном заезде» клубы НОВА (3–2), «Шахтёр» из Солигорска (3–1) и сургутскую «Газпром-Югру» (3–1). В матче с югорчанами динамовский тренер Александр Климкин позволил себе эксперименты с составом: с первых минут на площадку вышел 17-летний доигровщик Артём Лапин.



