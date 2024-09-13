Лидер атаки волейбольного «Зенита» Владислав Бабкевич набрал 26 очков, а петербургский клуб в Новом Уренгое победил «Факел Ямал» в четырёх партиях

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» одержал вторую победу подряд в новом сезоне Суперлиги: после 3–0 в матче с оренбургским «Нефтяником» команда Владимира Алекно в гостях превзошла новоуренгойский «Факел Ямал». Не смог помочь «Зениту» Егор Клюка, которого подвело плохое самочувствие. А двух игроков «Зенита» игра с «Факелом» имела особый подтекст: Станислав Динейкин-младший играл за ямальцев ещё в прошлом сезоне, а Владислав Бабкевич перешёл в «Зенит» раньше.

Команды обменялись выигранными сетами со счётом 25:23. В стартовой партии больше повезло «Зениту»: сначала важный мяч забил Бабкевич, затем в пользу гостей ошибся Капранов. Во втором сете «Факел» рванул вперёд со старта – 8:2, вынудив Алекно прибегнуть к тайм-аутам. Петербуржцы сумели выровнять игру, но концовка досталась сопернику, и счёт по партиям сравнялся.

После подач Максима Космина и Дениса Черейского «Зенит» оторвался на 6 очков в третьей партии и преимущества не растерял – 25:17 и 2–1 по сетам. Четвёртая партия началась с хороших подач ветерана Александра Бутько, но удержать комфортный отрыв в счёте «Зениту» не удалось, и пришлось буквально вырывать концовку – 25:23 и тай-брейка не случилось.

17 сентября состоится дерби «Динамо-ЛО» – «Зенит».