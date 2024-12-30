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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» в Новосибирске одержал победу над «Локомотивом» на тай-брейке, Бабкевич набрал в этом матче 17 очков

Волейбольный «Зенит» в Новосибирске одержал победу над «Локомотивом» на тай-брейке, Бабкевич набрал в этом матче 17 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Точный счёт – 25:16, 25:23, 23:25, 13:25, 15:11 в пользу команды Владимира Алекно.

Победная серия волейбольного «Зенита» в сезоне – 2024/2025 после успешного выезда в Новосибирск составила уже 9 матчей. «Питерец.ру» напоминает, что коллектив Владимира Алекно не слишком удачно начал нынешний сезон, но сейчас явно набрал ход. В стартовом составе в игре с «Локомотивом» появились Клюка, Янт, Бабкевич, Космин, Яковлев и Тисевич. «Зенит» повёл в стартовой партии 13:7 и завершил первый сет со счётом 25:16.

Хорошая игра блокирующего Куркаева позволила железнодорожникам повести в счёте во второй партии, однако петербуржцы сумели догнать и перегнать, склонив чашу весов в свою пользу в концовке – 25:23. Куркаев стал центральной фигурой и в третьем сете, который завершился в пользу «Локомотива». После того, как хозяева вырвались вперёд на старте следующей партии, Алекно явно сделал ставку на тай-брейк и не прогадал. Разгромного проиграв четвёртый сет с разницей в 12 очков, «Зенит» преуспел на тай-брейке.

В укороченной партии «Зениту» помогла подача Яковлева, и матч завершился со счётом 3–2, а самым результативным в составе победителей стал набравший 17 очков Бабкевич. Девятая победа подряд улучшила положение «сине-бело-голубых» в таблице Суперлиги (уверенно лидирует «Зенит-Казань»).

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