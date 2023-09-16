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Питерец.ру » Спорт » СКА проиграл в третий раз подряд, на этот раз московскому «Динамо», счёт – 1:3, Джиошвили сделал дубль

СКА проиграл в третий раз подряд, на этот раз московскому «Динамо», счёт – 1:3, Джиошвили сделал дубль

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Впору говорить о серьёзном спаде петербургских армейцев, которая даже не входит в зону плей-офф.

На 10-м месте оказался СКА по итогам игрового дня 15 сентября в КХЛ. Невские армейцы проиграли столичному «Динамо», хотя Арсений Грицюк открыл счёт уже на 5-й минуте в большинстве (ассистировал новичку СКА результативный защитник Александр Никишин). Эта заброшенная шайба стала для 22-летнего Грицюка первой в официальном матче за петербургский клуб.

Однако вскоре будущий герой матча Максим Джиошвили сравнял счёт в динамовском большинстве: ассистировали форварду экс-игрок СКА Никита Гусев и Бреннан Менелл. Однако вскоре Юхан Матссон пропустил уже в равных составах, и на первый перерыв команды отправились при счёте 2:1 в пользу «Динамо». В перерыве Роман Ротенберг решил убрать со льда Матссона, выпустив второго голкипера Сергея Иванова.

Во втором периоде вместо осады ворот Волкова хозяевам пришлось больше думать об обороне после трёх удалений, которые последовательно схлопотали Сергей Сапего, Александр Кадейкин и Илья Федотов. Отбились, но и третья двадцатиминутка пошла не по плану СКА. «Питерец.ру» ожидал от Сергея Толчинского очков и голов в этом важном для команды матче, но звёздный форвард удалился и позволил Джиошвили сделать дубль на 47-й минуте.

Итог – 1:3, следующий соперник СКА – «Сибирь».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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