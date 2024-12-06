«Вертушка Мальцева» в исполнении Джиошвили помогла московскому «Динамо» победить СКА в «Ледовом» со счётом 4:2

После весёлого матча с «Амуром» («Питерец.ру» сообщал о той победе невских армейцев со счётом 7:5) СКА пересёкся со своим принципиальным соперником – столичным «Динамо». В динамовских воротах появился Максим Моторыгин, и уже на 7-й минуте пропустил: Григорий Кузьмин отличился с передач Марата Хайруллина и Евгения Кузнецова. Стартовый период так и завершился с минимальным преимуществом СКА.

Во второй двадцатиминуте всё перевернулось: динамовцы дважды огорчили Павла Мойсевича. Никита Гусев поучаствовал в первой шайбе гостей, а вывел «Динамо» вперёд Артём Михеев, которому ассистировал ещё один экс- игрок СКА Игорь Ожиганов. В начале третьего периода удаление схватил Даниил Пыленков, и СКА воспользовался этим шансом – Арсений Грицюк с передачи Тони Деанджело сделал счёт 2:2.

Победная шайба динамовцев в ворота СКА получилась очень красивой: Максим Джиошвили с передачи Артёма Ильенко исполнил то, что в народе называется «Вертушка Мальцева». Итоговый счёт 4:2 установил Джордан Уил, поразивший пустые ворота СКА.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после игры сказал:

«Джиошвили показал «вертушку Мальцева». Думаю, Александр Николаевич очень рад, что снова её увидел».





8 декабря СКА примет «Барыс».



