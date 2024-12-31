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Питерец.ру » Спорт » Российский гроссмейстер Володар Мурзин в Нью-Йорке стал чемпионом мира по быстрым шахматам, Александр Грищук занял второе место, Ян Непомнящий – третье

Российский гроссмейстер Володар Мурзин в Нью-Йорке стал чемпионом мира по быстрым шахматам, Александр Грищук занял второе место, Ян Непомнящий – третье

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
worldrapidandblitz2024.fide.com
Чемпионкой мира по рапиду стала индианка Хампи Конеру.

Триумфом российских шахматистов завершился чемпионат мира по рапиду (так обычно называют быстрые шахматы). Первое место занял 18-летний гроссмейстер Володар Мурзин, родившийся в Нижнем Тагиле. «Питерец.ру» ознакомился с турнирным путём Мурзина к триумфу в Нью-Йорке: Мурзин набрал 10 очков (7 побед и 6 ничьих за 13 туров). Среди поверженных Мурзиным оказались такие гранды, как Фабиано Каруана (2-й тур), Хикару Накамура (9-й тур), Ян-Кшиштоф Дуда (10-й тур) и Рамешбабу Прагнанандха (12-й тур).

Вторым к финишу пришёл Александр Грищук: 41-летний россиянин набрал 9,5 очков, получив «пробоину» в 4-м туре от малоизвестного американского шахматиста Брэндона Джейкобсона. Третье место досталось 34-летнему участнику двух чемпионских матчей по классическим шахматам Яну Непомнящему – те же 9,5 очков.

Ещё один российский гроссмейстер Даниил Дубов попал в пятёрку шахматистов, претендовавших на итоговое четвёртое место, но по коэффициенту Дубов оказался лишь восьмым. Андрей Есипенко набрал 8 очков и занял 29-е место, начав турнир с поражения от Фредерика Сване из Германии. Петербуржец Александр Шиманов проиграл четыре партии и финишировал на 37-м месте. Экс-чемпион мира Магнус Карлсен схлопотал дисквалификацию.

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