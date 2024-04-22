Индийский шахматист Доммараджу Гукеш стал победителем турнира претендентов в Торонто, россиянин Ян Непомнящий чудом не проиграл Фабиано Каруане и пришёл к финишу третьим

Грустно завершился претендентский турнир в Торонто для тех, кто верил в третью подряд победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего. В заключительном туре игравший в Канаде под нейтральным флагом Непомнящий чудом не проиграл американцу Фабиано Каруане и финишировал, набрав приличные 8,5 очков. Столько же набрал упустивший важнейшую победу над Непомнящим Каруана и его соотечественник Хикару Накамура.

Последний играл белыми с Доммараджу Гукешем, и в случае победы именно Накамура либо выигрывал бы весь турнир, либо выходил на тай-брейк с победителем партии Каруана – Непомнящий. Ничья в партии Накамуры и Гукеша наступила сама собой: на доске царили лишь два короля – белый и чёрный.

«Питерец.ру» считает, что победу набравешго 9 очков Гукеша, которому 29 мая исполнится только 18 лет, можно назвать полноценной сенсацией. В турнире участвовали сразу три шахматиста из Индии (были ещё Рамешбабу Прагнанандха и Сантош Видит), но вовсе не их причисляли к главным фаворитам любители шахмат.

По дополнительным показателям Непомнящему досталось третье место и порядка 2 400 000 рублей призовых. Накамура стал вторым, Каруана – четвёртым. Провалил этот турнир француз Алиреза Фируджа, набравший за 14 туров всего 5 очков.