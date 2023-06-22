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Питерец.ру » Спорт » Володар Мурзин и Савва Ветохин примут участие в мужской шахматной Высшей лиге в Новокузнецке, петербуржцы Максим Лобанов и Мирослав Власенко тоже приглашены

Володар Мурзин и Савва Ветохин примут участие в мужской шахматной Высшей лиге в Новокузнецке, петербуржцы Максим Лобанов и Мирослав Власенко тоже приглашены

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
От Санкт-Петербурга напрямую добились права сыграть в Новокузнецке Гоганов и Путренко.

Поскольку «Питерец.ру» перечислил делегаток от Санкт-Петербурга и Ленобласти в самом скором времени стартующей Высшей лиги шахматного чемпионата России, то как не бросить взгляд и на мужскую часть предстоящего новокузнецкого мордобоя турнира.

При изучении списка участников сразу бросаются в глаза два имени – Володар Мурзин и Савва Ветохин. 16-летний гроссмейстер Володар Мурзин после не самого удачного для себя командного чемпионата России в Сочи съездил в Батуми, после чего его рейтинг повысился и сейчас составляет 2612 пунктов. Мурзин находится на 164-м месте в мире, а в России Мурзин уже громко стучится в первую десятку.

Савва Ветохин родился в 2009 году, его текущий рейтинг ФИДЕ – 2412. Помимо участия в турнирах и учёбы Ветохин успел сняться в клипе певца SHAMAN, и Новокузнецк станет для юного шахматиста очередным вызовом.

Петербургский международный мастер Мирослав Власенко (рейтинг – 2381) и единственный гроссмейстер в составе команды «СШОР по шахматам и шашкам» в Сочи – 2023 Сергей Лобанов (2547) приглашены в Новокузнецк оргкомитетом. Сыграют в Высшей лиге – 2023 Евгений Наер (2646), Иван Попов (2627), Дмитрий Кокарев (2601), герой Сочи Илья Ильюшенок (2555) и Лея Гарифуллина (2408).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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