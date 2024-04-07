Российский шахматист Непомнящий, а также Каруана, Гукеш и Видит одержали победы во 2-м туре турнира претендентов в Канаде

«Питерец.ру» отмечает удивительную результативность второго тура мужского претендентского турнира в канадском Торонто – ни одной ничьей. Первой завершилась партия между одним из фаворитов турнира – американского гроссмейстера Хикару Накаумуры – и индийского шахматиста Сантоша Видита. Накамура белыми в Испанской партии потерпел чувствительное поражени, но за последующие туры этот известнейший шахматный стример ещё сможет исправить ситуацию. Интересно, что Видиту для этой победы не потребовалось даже 30 ходов, поскольку Накамура сдался на 29-м.

Выступающий под флагом с шахматным конём ФИДЕ россиянин Ян Непомнящий нанёс поражение Алирезе Фирудже (Франция), считавшемуся одним из фаворитов турнира. Фируджа чёрными играл неточно, к тому же попал в цейтнот, чем и воспользовался Непомнящий, набравший 1,5 очка после двух туров.

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов мог спасти позицию в партии с Фабиано Каруаной из США, но участник матча на первенство мира с Магнусом Карлсеном Каруана сумел дожать соперника. А молодой индиец Рамешбабу Прагнанандха белыми фигурами уступил своему соотечественнику Доммараджу Гукешу.

Теперь четвёрка лидеров, в которую входит и Непомнящий, опережает четвёрку аутсайдеров на 1 очко.











