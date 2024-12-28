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Питерец.ру » Спорт » Если «СКА-Нева» завершила календарный год победой по буллитам над «Тамбовом», то лидирующее в чемпионате ВХЛ петербургское «Динамо» проиграло тому же сопернику – 1:2

Если «СКА-Нева» завершила календарный год победой по буллитам над «Тамбовом», то лидирующее в чемпионате ВХЛ петербургское «Динамо» проиграло тому же сопернику – 1:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Александр Суворов сделал дубль в победном для «СКА-Невы» матче, который затянулся до буллитной серии.

Его величество календарь ВХЛ распорядился так, что обе петербургские команды завершили 2024 год матчем с одним и тем же клубом – «Тамбовом». Сначала с командой Вячеслава Алексея Фетисова скрестила клюшки «СКА-Нева», и выяснение отношений в «Хоккейном городе» растянулось до серии буллитов.

Дебют встречи невчанам не удался настолько, что Николай Воеводин был вынужден заменить голкипера Станислава Бережного уже на 5-й минуте: причиной послужили две шайбы, оказавшиеся в воротах петербуржцев после точных бросков Эдуарда Гиматова и Степана Грымзина. Вышедший вместо новичка системы СКА Бережного Кирилл Обыскалов продержался до 37-й минуты, когда пропустил уже при счёте 2:2. «Питерец.ру» отмечает волевые качества невчан: снова позволив гостям вырваться вперёд на две шайбы, «СКА-Нева» добилась овертайма и победила в серии буллитов. Итог матча – 5:4Б, дубль в составе петербуржцев сделал Александр Суворов.

Набрав 47 очков за 39 туров, «СКА-Нева» занимает в регулярном чемпионате ВХЛ 13-е место. А лидирует петербургское «Динамо», уступившее «Тамбову» со счётом 1:2 после пятиматчевой победной серии. Петербургские динамовцы набрали 62 очка за 39 матчей и на 7 очков опережают «Рубин» и «Рязань-ВДВ».

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