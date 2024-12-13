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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» со счётом 3:2 обыграло клуб «Рязань-ВДВ» и упрочило своё лидерство в регулярном чемпионате ВХЛ

Петербургское хоккейное «Динамо» со счётом 3:2 обыграло клуб «Рязань-ВДВ» и упрочило своё лидерство в регулярном чемпионате ВХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
В матче лидеров сильнее оказалась команда Игоря Гришина: автором победной динамовской шайбы стал Иван Казаковцев.

Продолжается чемпионат ВХЛ, и «Питерец.ру» рад нахождению динамовцев из города на Неве на первой строчке турнирной таблицы. После крупной победы над воскресенским «Химиком» (как же не хватает этой команды с традициями в КХЛ!) петербургские динамовцы совершили не слишком удачный вояж в Нижний Новгород.

Ведя до 58-й минуты со счётом 2:1 в матче с командой «Торпедо-Горький» (дубль на льду «Нагорного» сотворил Савва Андреев) динамовцы сначала позволили сопернику сравнять счёт, а затем проиграли по буллитам. Вслед за этим предстояло рандеву с ближайшим преследователем в турнирной таблице – рязанскими «десантниками».

В Рязани «Динамо» открыло счёт в первом периоде после реализованного Егором Никитиным буллита. Однако Яневский вскоре реализовал большинство – 1:1 к первому перерыву. На 28-й минуте уже динамовцы усилиями Игоря Угольникова реализовали «лишнего», но рязанцы сравняли счёт после удаления Руслана Петрищева.

«Динамо» удалось дожать соперника, когда Никитин и Игорь Чибриков помогли Ивану Казаковцеву забросить в ворота Максима Ерёменко (сына Александра Ерёменко) победную шайбу – 3:2 и 4 очка преимущества над теми же «десантниками» в таблице.

В субботу «Динамо» предстоит матч с «Химиком» в гостях.

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