ВХЛ: «СКА-Нева» по буллитам пересилила «Барс», а петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Челны» со счётом 5:0

Хоккейный клуб «Динамо» из города на Неве очень рано начал субботний матч с «Челнами», завершавший для команды Игоря Гришина трёхматчевую домашнюю серию. Челнинцы начали сезон – 2024/2025 c трёх побед подряд, но вслед за этим потерпели три поражения, в том числе от лидера сезона – московской «Звезды» (2:6). Неудача подстерегала клуб из Татарстана и в Санкт-Петербурге.

Открыл счёт в большинстве Артём Чернов, отличившийся на 10-й минуте с передач Сидлярова и Салахова. А на первый перерыв соперники отправились при преимуществе динамовцев в две шайбы: уже в равных составах на 18-й минуте отличился Андрей Прибыльский. Нокаутирующим для гостей стало начало третьего периода, когда «Динамо» забросило ещё две шайбы: сначала Савва Андреев довёл преимущество петербурджцев до крупного, затем Чернов сделал дубль. Завершил разгром гостей Пётр Яковлев, а динамовского голкипера Евгения Ярославлева «Питерец.ру» поздравляет со вторым в сезоне «сухарём».

«СКА-Нева» встретила упорное сопротивление в матче с казанским «Барсом»: победитель определился только в серии буллитов после того, как основное время и овертайм завершились со счётом 2:2. Победный для невчан послематчевый штрафной бросок исполнил Владислав Романов.



