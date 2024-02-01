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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» по буллитам смогла одолеть «Омские Крылья» и продолжает бороться за попадание в первую восьмёрку по итогам чемпионата ВХЛ

«СКА-Нева» по буллитам смогла одолеть «Омские Крылья» и продолжает бороться за попадание в первую восьмёрку по итогам чемпионата ВХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Более высокое место по итогам «регулярки» может дать «невчанам» преимущество своего льда и более простого соперника в плей-офф.

«Питерец.ру» удивлён тем, что составители календаря регулярного чемпионата ВХЛ поставили на один день 1 февраля два домашних матча обеих петербургских команд, участвующих в «Кубке Шёлкового пути». Но обе победили, хотя у петербургского хоккейного «Динамо» это получилось убедительнее, чем у «СКА-Невы».

Соперником «невчан» по 51-му по счёту матчу сезона – 2023/2024 стали «Омские Крылья», шансы которых на попадание в плей-офф были близки к теоретическим. Но омичи оказали петербуржцам упорное сопротивление: команда Николая Воеводина смогла победить гостей лишь в серии буллитов. Главные события развернулись в третьем периоде: сначала при счёте 0:0 хоккеист «СКА-Невы» получил от арбитров «5+20», но гости дивидендов из пятиминутного большинства без права выхода пятого полевого игрока после пропущенной шайбы извлечь не сумели.

Не забиваешь ты – забивают тебе: в справедливости этого правила убедился голкипер «Омских Крыльев» на 51-й минуте, когда Никита Лисов открыл счёт с передачи Григория Кузьмина. Но Новрузов на 58-й минуте реализовал большинство, и команды отправились играть овертайм, а затем исполнять буллиты. В послематчевой серии штрафных бросков отличился Кирилл Мельниченко, и «СКА-Нева» выиграла – 2:1Б.

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