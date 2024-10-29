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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» после поражения от ЦСК ВВС в Самаре в следующем матче чемпионата ВХЛ встретится с клубом «Юнисон-Москва»

«СКА-Нева» после поражения от ЦСК ВВС в Самаре в следующем матче чемпионата ВХЛ встретится с клубом «Юнисон-Москва»

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29
Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
В самарском матче дубль удался Альберту Конозову.

Самарские «Лётчики» очень быстро открыли счёт, огорчив вратаря «СКА-Невы» Глеба Саранчука уже на 2-й минуте. «Питерец.ру» заметил, что главный тренер невчан Николай Воеводин заменил Саранчука на Никиту Подлягина по ходу самарского матча – обычно подобное практикует Роман Ротенберг. Смена стража ворот произошла, когда счёт стал 3:1 в пользу ЦСК ВВС: случилось это после шайбы Николая Владимирова на 36-й минуте. Но и Подлягин не порадовал Воеводина, сразу же пропустив, и на второй период команды отправились с крупным преимуществом хозяев льда.

В третьем периоде на первый план вышел форвард «СКА-Невы» Альберт Конозов, отличившийся двумя взятиями ворот ЦСК ВВС. Сначала Конозов сократил отставание петербуржцев с передач Семёна Демидова и Святослава Гребенщикова, а в концовке позволил «СКА-Неве» вплотную подобраться к сопернику. Но итоговый счёт 4:3 сохранился до финальной сирены, и очков выезд в Самару невчанам не принёс.

Сейчас «СКА-Нева» идёт на скромном 15-м месте в ВХЛ, набрав 23 очка (столько же – у «Челмета» и «Тороса»).

Следующим соперником «СКА-Невы» согласно календарному плану станет столичный клуб «Юнисон-Москва». В составе «Юнисона» имеются Кирилл Петров, Дмитрий Родионычев и Данила Квартальнов.

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