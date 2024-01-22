Форвард минского «Динамо» Энас забил СКА за секунду до окончания овертайма

Только что оформившие выход в розыгрыш Кубка Гагарина – 2024 петербургские армейцы споткнулись на минском «Динамо»: более 11 тысяч зрителей стали свидетелями поражения команды Романа Ротенберга в овертайме. Теперь набравший 73 очка СКА занимает только третье место на Западе КХЛ, уступая не только «Локомотиву» (76 очков), но и московскому «Динамо» (74 очка). А вот минчане замыкают кубковую восьмёрку в конференции. «Питерец.ру» разбирает неудачный для армейцев с Невы матч с командой Дмитрия Квартальнова.

Появление в воротах СКА Никиты Серебрякова ясно давало понять, что матч с минскими динамовцами относится к категории важных. К слову, нагрузка на Серебрякова в «регулярке» очень большая: как бы бывший «Моряк» (Серебряков ранее защищал цвета «Адмирала») не выдохся перед самой важной частью сезона – плей-офф.

До экватора игрового времени заброшенных шайб не было вообще. И вот на 34-й минуте Горбунов с передач Мороза и Кодолы огорчил Серебрякова, и гости вышли вперёд. На 49-й минуте СКА наказал белорусский клуб за удаление Хэмилтона: Алекс Гальченюк забил Колосову с передач Борны Рендулича и Сергея Толчинского. Всё шло к серии буллитов, но настырный Сэм Энас сумел принести «Динамо» победу в овертайме – 2:1.