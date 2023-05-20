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Питерец.ру » Спорт » Иван Сергеев спас «Зенит» от поражения от «Оренбурга», Арсен Захарян помог «Динамо» разгромить «Торпедо»

Иван Сергеев спас «Зенит» от поражения от «Оренбурга», Арсен Захарян помог «Динамо» разгромить «Торпедо»

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27
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Уже ставший чемпионом России в сезоне – 2022/2023 «Зенит» был близок к провалу, но спасся.

Второй тур подряд чемпион России – 2023 вынужден уходить от поражения в компенсированное время. Если 13 мая палочкой-выручалочкой стал Матео Кассьерра, то сегодня отличился Иван Сергеев.

«Оренбург» в этом сезоне – крепкий середняк, но настрой на матч с «сине-бело-голубыми» у команды Марцела Лички был особый. Чешский специалист наверняка не забыл 0:8 от «Зенита» в 9-м туре и жаждал отмщения. И оренбужрцы были очень близки к реваншу: после того, как Мантуан открыл счёт, хозяева поля дважды огорчили Александра Васютина после точных ударов Эктова и Гойковича.

Счёт 2:1 продержался до пятой компенсированной ко второму тайму минуты, когда вышедший на замену Иван Сергеев забил без сопротивления обороны «Оренбурга». Сергееву почему-то просто дали принять мяч, обработать его и послать в сетку ворот Сысуева, так счёт стал 2:2. «Питерец.ру» даже не будет заострять внимания на том, сколько теперь у «Зенита» очков, так как чемпионат команда Сергея Семака уже выиграла.

До шести матчей теперь растянулась серия поражений московского «Торпедо». В 28-м туре главный аустайдер чемпионата РПЛ проиграл на своём поле «Динамо» (0:3), голы забили Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян. Уедет ли теперь Захарян за границу?

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