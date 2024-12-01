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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Матлаков и шахматная команда «КПРФ» уверенно лидируют на командном Кубке России в Сочи после победы со счётом 3:1 над краснодарским квартетом, женская «СШ ШШ» в 4-м туре проиграла

Петербургский гроссмейстер Матлаков и шахматная команда «КПРФ» уверенно лидируют на командном Кубке России в Сочи после победы со счётом 3:1 над краснодарским квартетом, женская «СШ ШШ» в 4-м туре проиграла

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Матлаков победил Максима Луговского, а ещё один «шахматный коммунист» Даниил Дубов переиграл Заура Текеева.

Команда «КПРФ» одержала четвёртую победу подряд на продолжающемся в Сочи командном Кубке России по шахматам – втором в истории подобном турнире. В 4-м туре «коммунисты» со счётом 3:1 обыграли команду из Краснодарского края и набрали 8 очков из 8 возможных. Пока внушительнее всех играет Даниил Дубов, выигравший три партии из трёх – у Максима Кулаева (Саратовская область), Дмитрия Бочарова (Новосибирская область) и Заура Текеева (Ставропольский край). Петербуржец Максим Матлаков набрал 2,5 очка из 3 возможных: в этом туре участник барнаульского Суперфинала одолел гроссмейстера Максима Луговского.

Преследуют лидирующих «коммунистов» три команды, набравшие по 6 очков – краснодарцы, новосибирцы и сборная Якутии. Именно с якутской командой «КПРФ» сразится в 5-м туре и с большой вероятностью «красные гроссмейстеры» снова победят.

«Питерец.ру» не ожидал поражения женской команды «СШ по шахматам и шашкам» из города на Неве в противостоянии с соперницами из Воронежа: здесь всё решилось на первой доске, где Анастасия Боднарук проиграла Анне Журовой (счёт матча – 1,5:2,5). Отлично играет в Сочи вернувшаяся из Бразилии Оксана Горячкина – 3,5 очка из 4, в том числе победа над новосибирским международным мастером.

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