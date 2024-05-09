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Питерец.ру » Спорт » Кирилл Шубин помог петербургской «СШ по шахматам и шашкам – 1» одержать минимальную победу над воронежцами в 7-м туре командного чемпионата России в Сочи, а «коммунисты» растоптали Подмосковье – 5:1

Кирилл Шубин помог петербургской «СШ по шахматам и шашкам – 1» одержать минимальную победу над воронежцами в 7-м туре командного чемпионата России в Сочи, а «коммунисты» растоптали Подмосковье – 5:1

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Гроссмейстер Даниил Дубов (на фото) из команды «КПРФ» на первой доске одолел Клементия Сычёва.

«Питерец.ру» продолжает следить за сочинским «командником», в очередном туре которого отличились «шахматные коммунисты», просто уничтожившие соперников из Подмосковья. Четыре победы шахматистов из команды «КПРФ» при двух ничьих привели к разгромному для Московской области счёту 5:1. Выиграли свои партии «шахматные коммунисты» Даниил Дубов, Максим Матлаков, Александр Морозевич и Владимир Малахов. Но в общем зачёте спортивный клуб «КПРФ» пока занимает лишь второе место, набрав 12 очков за 7 туров.

Лидирует шахматная сборная Москвы, которая в этом туре со счётом 4:2 победила ещё одну столичную команду с загадочным названием «Темус Тим». Отдыхали на этот раз лидеры ШСМ – Андрей Есипенко и Эрнесто Инаркиев – но и без них фаворит победил: выиграть у своих оппонентов удалось гроссмейстерам Ивану Попову и Михаилу Демидову.

Петербургская «СШ по шахматам и шашкам» превзошла явного аутсайдера турнира – команду Воронежа. Героем для стал международный мастер Кирилл Шубин, выигравший у обладателя того же звания Дмитрия Родина. Вничью завершили свои партии пятеро других участников «СШ ШШ» – Евгений Левин, Артём Зубрицкий, Мирослав Власенко, Александр Тимерханов и Всеволод Пономарёв.

Белорусы и Новосибирск сыграли вничью.

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