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Питерец.ру » Спорт » В 3-м туре командного чемпионата России в Сочи команда из Санкт-Петербурга победила «Темус Тим» из Москвы, счёт – 4:2

В 3-м туре командного чемпионата России в Сочи команда из Санкт-Петербурга победила «Темус Тим» из Москвы, счёт – 4:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Шахматный коммунист Даниил Дубов (на фото) в первых трёх турах набрал уже 2,5 очка.

«Питерец.ру» продолжает следить за главным шахматным событием мая в России – командным чемпионатом в Сочи. В 3-м туре петербургская «СШ по шахматам и шашкам» одержала победу над столичной «Темус Тим», самыми известными именами в которой являются Ярослав Ремизов и Иван Елецкий. Петербуржцы выиграли этот матч с перевесом в 2 очка: выиграли свои партии Кирилл Шубин, Евгений Левин и Мирослав Власенко. Эта победа стала для «СШ ШШ» второй подряд после разгрома в стартовом туре от команды «КПРФ».

Именно «шахматные коммунисты» на всех парах идут к победе в сочинском турнире. На этот раз «КПРФ» не заметила сопротивления крымской «Киммерии», разгромив соперника по 3-му туру со счётом 5,5:0,5 очка. Выиграл свою партию на третьей доске и петербургский гроссмейстер Максим Матлаков, который на этом турнире встал под красные знамёна.

А вот команда Московской области пока скорее огорчает президента своей шахматной федерации Сергея Карякина. В этом туре «подмосквичи» сыграли вничью с упорными новосибирцами, счёт – 3:3 (у Подмосковья выиграл свою партию Борис Савченко, у сибиряков – Эрдэм Хубукшанов). На первой доске выступающий за Московскую область американец Тимур Гареев сыграл вничью с Дмитрием Бочаровым.


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