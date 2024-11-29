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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Максим Матлаков в составе команды «КПРФ» принимает участие в командном Кубке России, среди женских команд лидирует «СШ по шахматам и шахматам» с Боднарук и Овод

Петербургский шахматист Максим Матлаков в составе команды «КПРФ» принимает участие в командном Кубке России, среди женских команд лидирует «СШ по шахматам и шахматам» с Боднарук и Овод

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Другие «шахматные коммунисты» – Дубов, Грищук, Морозевич и Понкратов.

Состав команды «КПРФ» столь силён, что сомневаться в итоговой победе «шахматных коммунистов» в проходящем в Сочи втором командном Кубке России не приходится. Судите сами – пятёрка «красных» шахматистов возглавляет рейтинг-лист сочинского турнира (Даниил Дубов2693 пункта ЭЛО, Александр Грищук – 2689, Александр Морозевич – 2655, Максим Матлаков2625, Павел Понкратов2584). Поэтому не нужно удивляться двум разгромным победам команды «КПРФ» в стартовых турах сочинского турнира: сначала «партийцы» расправились с квартетом из «ШААХ» (4:0), а во 2-м туре фавориты победили крымчан (3,5:0,5). Петербургский гроссмейстер Матлаков в 1-м туре не играл, во 2-м одержал победу над соперником-крымчанином.

«Питерец.ру» рад уверенному старту в женском турнире женской команды под традиционным для шахматистов из города на Неве названием «СШ по шахматам и шашкам». В стартовом туре петербурженки встречались с командой из Краснодарского края: Анастасия Боднарук, Евгения Овод и Татьяна Гетьман свели свои партии вничью, Марина Кузнецова выиграла.

Во втором туре «СШ ШШ» с тем же счётом 2,5:1,5 удалось победить сборную Новосибирской области. Здесь всё решилось в партии лидеров: Боднарук победила Яну Жапову.

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