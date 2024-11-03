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Питерец.ру » Спорт » Перед заключительным туром шахматного турнира «Мемориал Чигорина – 2024» в пятёрку лидеров, набравших по 6,5 очков из 8, входят и петербуржцы – гроссмейстер Алексей Гоганов и юный Кирилл Филиппов

Перед заключительным туром шахматного турнира «Мемориал Чигорина – 2024» в пятёрку лидеров, набравших по 6,5 очков из 8, входят и петербуржцы – гроссмейстер Алексей Гоганов и юный Кирилл Филиппов

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
В 9-м туре в партии Гоганова с москвичом Никитой Афанасьевым может определиться победитель турнира.

8-й тур «Мемориала Чигорина» не внёс ясности: теперь лидируют пять участников турнира, набравшие по 6,5 очков. В их числе – московский гроссмейстер Никита Афанасьев, победивший в этом туре петербуржца Никиту Шемякинского, до этого шедшего без поражений. Международный мастер Мирослав Власенко после «баранки» в партии с рейтинг-фаворитом чигоринского турнира Вадимом Звягинцевым проиграл ещё и Кириллу Филиппову, родившемуся в 2009 году. Так юный петербуржец Филиппов неожиданно для себя самого оказался на пятом месте и в 9-м туре сыграет со столичным гроссмейстером Владимиром Захарцовым.

Помимо Звягинцева, Афанасьева и Филиппова 6,5 очков набрали гроссмейстер из города на Неве Алексей Гоганов и челябинский IM Ярослав Ремизов. Последний сыграл вничью со своим коллегой по шахматному званию Кириллом Шубиным: набравший 6 очков Шубин занимает счастливое 13-е место. Те же 6 очков набрали гроссмейстеры Евгений Левин и Иван Розум, которым в заключительном туре желательно побеждать. Соперником петербуржца Левина станет московский мастер ФИДЕ Дмитрий Ростовцев.

«Питерец.ру» предполагает, что решающее влияние на итоговое распределение мест окажет результаты партий 9-го тура Афанасьев – Гоганов и Звягинцев – Ремизов.

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