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Питерец.ру » Спорт » Сенсационным победителем «Мемориала Чигорина – 2024» стал юный петербуржец Кирилл Филиппов, набравший 7,5 очков, на пол-очка отстали десять шахматистов – Звягинцев, Афанасьев, Волков, Ремизов, Гоганов, Левин, Шубин, Пузыревский, Щукин и Тимерханов

Сенсационным победителем «Мемориала Чигорина – 2024» стал юный петербуржец Кирилл Филиппов, набравший 7,5 очков, на пол-очка отстали десять шахматистов – Звягинцев, Афанасьев, Волков, Ремизов, Гоганов, Левин, Шубин, Пузыревский, Щукин и Тимерханов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
А ведь у победителя чигоринского турнира нет даже специального шахматного звания – теперь будет?

Драматичным получился заключительный 9-й тур очередного чигоринского мемориала, завершившегося в Санкт-Петербурге: очень много результативных партий вверху таблицы (играли по швейцарской системе). «Питерец.ру» сообщал, что лидировали пятеро участников, но выиграть в финальном туре удалось лишь одному из них – петербуржцу Кириллу Филиппову, родившемуся в 2009 году. Победив чёрными московского гроссмейстера Владимира Захарцова, Филиппов набрал 7,5 очков и занял первое место, поскольку Вадим Звягинцев сыграл вничью с Ремизовым, а Никита Афанасьев и Алексей Гоганов тоже разошлись миром.

Выиграли свои партии петербуржцы Евгений Левин, Кирилл Шубин, Александр Тимерханов, Максим Щукин и Семён Пузыревский. Все они набрали по 7 очков, столько же – у ставшего вторым призёром Звягинцева и занявшим третье место Афанасьева. Мордовский гроссмейстер Сергей Волков победил Владимира Шкуратова и занял четвёртое место.

Петербургский международный мастер Мирослав Власенко провалил финиш – всего 0,5 очка за 3 тура (поражения от Звягинцева и будущего триумфатора турнира Филиппова и ничья с Вячеславом Тихоновым из Пензенской области). Власенко набрал 6 очков и расположился на 21-м месте. Марина Кузнецова тоже набрала 6 очков.


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