Петербургские гроссмейстеры Линчевский и Гоганов сыграли вничью в заключительном туре «Кубка губернатора Югры», что позволило стать победителем турнира Максиму Царуку из Белоруссии

Перед заключительным туром «Кубка губернатора Югры» было понятно, что победитель партии Линчевский – Гоганов станет первым. Однако два петербуржца разошлись миром, что дало шанс отстававшим на пол-очка преследователям.

Лучше всего возможностью догнать лидеров по очкам и опередить по коэффициенту воспользовался белорус Максим Царук, победивший в 9-м туре опытного новосибирского гроссмейстера Бочарова. Царук набрал 6,5 очков, столько же – у Линчевского, Гоганова и международного мастера Романа Кезина. Дополнительные показатели позволили Кезину «получить» бронзу, Даниил Линчевский – второй, Алексей Гоганов – четвёртый.

«Питерец.ру» не забыл и про других представителей города на Неве, участвовавшим в югорском турнире. Сыгравший сегодня вничью Кирилл Шубин занял 6-е место. Сергей Лобанов одолел Яну Жапову и смог занять только 16-е место, отстав от победителя турнира Царука на очко. По 4,5 очка набрали Мирослав Власенко (27-е место), Евгения Овод (28-е место) и Татьяна Гетьман (30-е место). Петербурженка Дарья Юрасова набрала 4 очка и расположилась на 40-м месте.

Только 14-е место занял рейтинг-фаворит турнира Арсений Нестеров (5,5 очков). 13-м пришёл к финишу победивший Власенко Рудик Макарян.



