Туктамышева стала запасной в сборной России перед чемпионатом Европы: в тройке – Валиева, Трусова и Щербакова

Те, кто смотрел чемпионат России по фигурному катанию, не могли не обратить внимание на восторженные комментарии, сопровождавшие выступление Камилы Валиевой. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе выиграла российское первенство, проходившее в Санкт-Петербурге, с рекордными оценками. Второй стала Александра Трусова, третьей – Анна Щербакова. Но «Питерец.ру» обратил особое внимание на занявшую 7-е место Елизавету Туктамышеву.

Ученица Алексея Мишина уже не первый год олицетворяет именно «женское» катание (восходящим и уже ярко сверкающим звёздам-одиночницам нет и 18 лет). А вот 25-летнюю Туктамышеву подвело падение в короткой программе: знатоки фигурного катания отметили, что Туктамышева ошиблась на своём «коньке». Произвольная программа не помогла Елизавете приблизиться к пьедесталу. Но поклонники Туктамышевой уже составили петицию за то, чтобы петербурженку взяли в сборную. Вместо кого?

СМИ процитировали Евгения Плющенко, который предложил устроить «контрольный прокат»: Туктамышева против Щербаковой. Но всё идет к тому, что Туктамышева так и не выступит на Олимпиаде.