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Питерец.ру » Спорт » Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» дважды разгромлен «Синарой» из Екатеринбурга – 1:8 и 2:7

Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» дважды разгромлен «Синарой» из Екатеринбурга – 1:8 и 2:7

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-kristall.ru
Своеобразный новогодний подарок от игроков «Кристалла» своей торсиде – два поражения с общей разницей 3:15.

Сайт мини-футбольной Суперглиги нашёл сходство первого матча между петербургским «Кристаллом» и екатеринбургской «Синарой» (эту команду часто называют «визовцы») с выездом «кристалловцев» в заполярный Норильск. Хороший первый тайм (пусть и проигранный со счётом 1:2) и полный провал после перерыва с итоговыми 1:8 на табло. «Питерец.ру» знает мнение главного тренера «Кристалла» Климентия Сидорова, которое можно свести к следующему: стартовый натиск не удался, а на своих ошибках нужно учиться. Единственный гол хозяев забил Дмитрий Дробыш, у гостей дубли сделали Сорокин и Герасимов.

Но в повторной встрече даже оптимистичной первой половины у «Кристалла» не получилось, наоборот – ужасные 1:6 к перерыву. При этом петербуржцы исправно атаковали: Павел Соколов и Давид Колбаия лишний раз убедились в мудрости «штанга – друг вратаря», могли забивать Даниил Пантюхин и Артём Лебедев. А вот у соперника «залетало», что и привело к фактическому поражению уже к перерыву. Итоговый счёт второго матча между «Кристаллом» и «Синарой» тоже удручающий – 2:7. Авторами «кристалловских» голов стали Андрей Алькин и Денис Кошелев, а у «Синары» трое добились дублей – Сорокин, Карпов и Абрамов.

У «Кристалла» – 19 очков и 12-е место.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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