В 6-м туре шахматного турнира серии Гран-При ФИДЕ в Шымкенте победы одержали обе российские участницы – и Александра Горячкина, и Екатерина Лагно

Очень удачно складывается шымкентский турнир для российской шахматистки Александры Горячкиной: после 6-го тура «Гордость Ямала» единолично возглавляет таблицу, набрав 5 очков. «Питерец.ру» сообщал об итогах стартового и 2-го туров в Шымкенте: именно с 3-го тура начала свой победный рывок Горячкина.

Поочерёдно победив Дивью Дешмух (Индия) в 3-м туре, Ставрулу Цолакиду (Греция) в 4-м и победительницу претендентского турнира в Торонто Тань Чжунъи из КНР в прошлом туре Горячкина в 6-м туре играла белыми с главным аутсайдером турнира – опытной немецкой шахматисткой Элизабет Пётц. Соперницы разменяли ферзей уже на 10-м ходу, партия перешла в эндшпиль с разноцветными слонами, и на 56-м ходу Пётц сдалась.

У победительницы Суперфинала чемпионата России в Барнауле Екатерины Лагно с 3-го тура началась полоса неудач – поражения от Тань Чжунъи и Монгонтуул и ничья с Нургюль Салимовой. И вот в 6-м туре Лагно сумела одержать свою первую победу в Шымкенте, повергнув «хозяйку поля» Бибисару Асаубаеву. Набрав 2,5 очка, супруга гроссмейстера Александра Грищука расположилась на седьмом месте.Соперницами Горячкиной в трёх заключительных турах будут Монгонтуул, Хампи Конеру и Салимова, Лагно сыграет с Цолакиду, Пётц и Конеру.