Российский боксёр Бахрам Муртазалиев победил австралийца Тима Цзю техническим нокаутом в титульном бою IBF

«Питерец.ру» не забыл, как проводил свои бои на профессиональном ринге Константин Цзю: в первую очередь вспоминается его разрекламированный бой с Винсом Филлипсом, в котором Цзю-старший потерпел сенсационное поражение. В 1997 году Филлипс победил Цзю, а теперь Тимофей Цзю уступил менее известному боксёру – Бахраму Муртазалиеву.

Свои предыдущие бои соперники завершили с противоположным результатом: Муртазалиев одолел Джека Кулкая, став чемпионом по версии IBF, а выступающий под австралийским флагом Тим Цзю весной был бит Себастьяном Фундорой и потерял титул WBO. Бой младшего Цзю с Муртазалиевым проходил в американском Орландо и получился достаточно коротким. Муртазалиеву хватило трёх раундов, чтобы несколько раз отправить Цзю на помост, после чего арбитр провозгласил технический нокаут: Тим просто не мог продолжать бой.

Такой итог боя – Муртазалиев полностью превзошёл Цзю и одержал разгромную победу – может многое изменить для обеих боксёров. Муртазалиев защитил свой чемпионский титул в поединке со статусным соперником, а второе подряд поражение Тима Цзю может серьёзно повлиять на его карьеру: профессиональный бокс предпочитает победителей, а не проигравших. Константин Цзю воочию наблюдал этот бой.