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Питерец.ру » Спорт » Чемпионат Санкт-Петербурга по боксу 2021

Чемпионат Санкт-Петербурга по боксу 2021

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
В КСК «Сибур Арена» состоялись финальные поединки чемпионата Санкт-Петербурга по боксу

В воскресенье вечером, 4 июля, в КСК «Сибур Арена» состоялись финальные поединки чемпионата Санкт-Петербурга по боксу среди мужчин и женщин 2021 года.

В пятидневном марафоне захватывающих боксёрских состязаний приняли участие более 100 спортсменов.

Однако на высшую ступень пьедестала поднялись только двадцать  — 10 чемпионок и 10 чемпионов по одному в каждой весовой категории.

Имена чемпионок Санкт-Петербурга по боксу среди женщин стали известны ранее, финалы состоялись 1 июля.

Яркой победой в самом легкой весовой категории до 49 кг программу финальных поединков среди мужчин  открыл Никифор Стодумов. Меньше двух раундов потребовалось Никифору, чтобы отправить Игоря Горюнова в нокаут.

В весовой категории до 52 кг золото завоевал Юрий Гуляев, который превзошёл Владислава Иванова.

Победителем в весовой категории до 56 кг раздельным решением судей стал Сергей Яруллин, оказавшийся сильнее Ильи Алексеева.

Алибек Солтуханов в весовой категории до 60 кг раздельным решением одержал верх над Даниилом Бликертас.

В ярком поединке весовой категории до 64 кг единогласным решением судей чемпионом Санкт-Петербурга по боксу 2021 году стал Антон Артеменко, одолевший Илью Кузьмина.

Как и ожидалось, интересным получилось противостояние в весе до 69 кг. До финала, как и в прошлом году, добрался Магомед Муртазалиев, которому противостоял Кирилл Втюрин. Раздельным решением судей убедительнее оказался мастер спорта России Муртазалиев!

В весовой категории категории до 75 кг звание чемпиона города завоевал Серафим Черанев, доказавший в плотном противостоянии своё преимущество над Григорием Кавтарадзе, а также получивший приз за лучшую технику на турнире!

Конкурентный финальный поединок в весовой категории до 81 кг завершился в пользу Кантемира Тажева. Его соперник Тимур Курбанов — серебряный призёр турнира.

Победителем в весовой категории до 91 кг в упорном бою стал Игорь Фёдоров, взявший верх над своим соперником Дмитрием Захарьевым.

В заключительном непростом поединке финальной программы чемпионата Санкт-Петербурга по боксу 2021 года  в супертяжелой весовой категории свыше 91 кг золото завоевал Артём Фёдоров, который оказался сильнее своего оппонента Владислава Вишева.

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