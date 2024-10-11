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Финалистами чемпионата России по боксу стали два петербургских боксёра – Эдуард Саввин и Илья Попов, бронзу завоевали ещё четверо петербуржцев – Сергей Ярулин, Иван Григорьев, Александр Зырянов и Владимир Ермаков.
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Питерец.ру » Спорт » Финалистами чемпионата России по боксу стали два петербургских боксёра – Эдуард Саввин и Илья Попов, бронзу завоевали ещё четверо петербуржцев – Сергей Ярулин, Иван Григорьев, Александр Зырянов и Владимир Ермаков.

Финалистами чемпионата России по боксу стали два петербургских боксёра – Эдуард Саввин и Илья Попов, бронзу завоевали ещё четверо петербуржцев – Сергей Ярулин, Иван Григорьев, Александр Зырянов и Владимир Ермаков.

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Саввин оспорит золото в весовой категории до 57 кг, Попов вышел в финал в категории до 63,5 кг.

В Иркутске на первенстве России по боксу настала пора решающих боёв. Петербургская боксёрская школа уже продемонстрировала свой высокий уровень – шестеро спортсменов из Северной столицы пробились в полуфиналы, двое из них теперь поспорят за золотые медали. Чемпион Европы Эдуард Саввин не слишком удачно выступил в прошлом году в Хабаровске, на этот раз для победы в весовой категории до 57 кг петербуржцу нужно пересилить в финале серьёзного соперника – Андрея Пегливаняна, тоже имеющего титул победителя континентального первенства.

«Питерец.ру» не забыл, что Илья Попов был в финале чемпионата страны и в прошлом году, но в Хабаровске Габил Мамедов оказался удачливее и взял золото. В иркутском финале категории до 63,5 кг Попову будет противостоять Сандан Санданов: год назад в их очном поединке сильнее был Попов.

Ещё четверо боксёров из Санкт-Петербурга свои полуфиналы проиграли, но получат бронзовые медали – это Сергей Ярулин (до 57 кг), Иван Григорьев (до 63,5 кг), Александр Зырянов (до 67 кг) и Владимир Ермаков (до 97 кг). Комментируя своё выступление в Иркутске, бронзовый призёр Ермаков отметил, что на этот раз ему удалось выступить гораздо лучше, чем в Хабаровске – 2023 и победить Рамазана Ханапиева.

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