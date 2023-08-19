ента новостей

22:59
Футбольная «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла в пятый раз подряд в этом сезоне, а вот дубль «Зенита» и петербургское «Динамо» выиграли свои матчи 5-го тура второй лиги
17:09
Петербургские боксёры Эдуард Саввин, Сергей Ярулин, Иван Григорьев и Антон Артёменко вышли в следующий раунд чемпионата России по боксу, а Магомед Муртазалиев уступил титулованному Андрею Замковому из Москвы
12:10
На КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
11:24
В Ленобласти пенсионерку обокрали пока она трудилась в огороде
11:21
В Кингисеппе мужчина арматурой избил троих собутыльников
11:17
В Пушкине автоледи на иномарке сбила 16-летнюю велосипедистку
11:15
В Невском районе иномарка сбила 4-летнего мальчика
11:12
В Красносельском районе задержали уличного грабителя
11:10
В Петербурге задержали пенсионера обманувшего пенсионерку
01:38
В 1-м туре шахматного турнира «Мемориал Корчного» победы одержали Линчевский, Зубрицкий, Епишин, Власенко и Гетьман
22:53
«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в начавшемся 5-м туре чемпионата РПЛ: Рашид Рахимов спасён от досрочного увольнения
16:58
На чемпионате России по боксу в Хабаровске петербуржцы Егор Алексеев, Александр Хохлов и Руслан Колесников пробились во второй круг, а Никита Полухин, Алибек Солтуханов, Иван Горда, Асланлы Хазар и Михаил Захарьев были побеждены
15:46
В Петербурге Молодёжный парламент готовится к новому законодательному сезону
12:52
В Петербурге на Гаккелевской улице в массовом ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Хонды»
12:44
В Пушкине поймали подозреваемого в грабеже
12:36
В Петербурге задержали рецидивиста, пытавшегося похитить пожарные гидранты
12:32
В Петербурга раскрыли убийство 20-летней давности
12:30
В Петербурге по «горячим» следам задержали налетчика на продуктовый магазин
12:25
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве под видом сотрудника банка
12:12
Ограничения и закрытия движения транспорта В Петербурге в связи с дорожными работами
12:08
В СПбГЛТУ поступают выпускники школ новых регионов России
11:53
В субботу сад Мариинского дворца превратится в «Сад поэтов»
10:18
Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров на испанском острове Тенерифе
10:15
По меньшей мере 10 человек погибли в Малайзии в результате падения самолета на скоростную автомагистраль
09:51
В Ленобласти кузов "КамАЗа" раздавил водителя
09:21
На КАД водитель эвакуатора погиб въехав в прицеп грузовой "Вольво"
02:49
33 петербургских спортсмена выступят на чемпионате России по боксу в Хабаровске, но среди них не будет ни Всеволода Шумкова, ни Павла Сосулина
02:06
Петербургский хоккейный клуб «Динамо» проиграл московской «Звезде» на турнире имени Николая Дроздецого, счёт – 3:4
20:13
Оскандалившийся в НХЛ форвард Алекс Гальченюк может перейти в СКА или «Авангард» после расторжения контракта с «Аризоной»
16:39
Выставку к 100-летию Исаака Шварца продлили до 1 октября
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургские боксёры Эдуард Саввин, Сергей Ярулин, Иван Григорьев и Антон Артёменко вышли в следующий раунд чемпионата России по боксу, а Магомед Муртазалиев уступил титулованному Андрею Замковому из Москвы

Петербургские боксёры Эдуард Саввин, Сергей Ярулин, Иван Григорьев и Антон Артёменко вышли в следующий раунд чемпионата России по боксу, а Магомед Муртазалиев уступил титулованному Андрею Замковому из Москвы

0
84
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
todaykhv.ru
Представитель Ленинградской области Алекседр Раскатов побеждён москвичом Юрием Двали.

Федерация бокса России считает призёра двух Олимпиад Андрея Замкового главной звездой продолжающегося в Хабаровске на «Платинум Арене» чемпионата страны. 36-летний Замковой завоевал бронзовые медали в Лондоне – 2012 (чемпионом тогда стал Серик Сапиев из Казахстана) и Токио – 2020 (золото выиграл кубинец Иглесиас). В категории до 71 кг Замковой победил петербуржца Магомеда Муртазалиева.

«Питерец.ру» рад за выигравших свои бои представителей Северной столицы. Два петербургских легковеса прошли дальше в категории до 57 кг – это победивший Халида Матиева Эдуард Саввин и справившийся с Виталием Бойцовым Сергей Ярулин. Вышли в следующий круг соревнований Иван Григорьев и Антон Артёменко (оба – 63,5 кг). Григорьев нанёс поражение пермяку Максиму Малкову, а Артёменко – Владимиру Стрыгину из Владимирской области. А вот Сергей Зубков в этой же категории уступил Алану Борсову из Кабардино-Балкарии.

Ещё двое петербуржцев выбыли из турнира. Это коллега Муртазалиева по весовой категории Алексей Дёмин и Георгий Боциев (до 75 кг), проигравшие соответственно Алексею Денисову (Москва) и Артёму Никитенко (Новосибирская область). Представитель Ленинградской области Александр Раскатов побеждён в весе до 57 кг.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-09-2021, 14:10
Восемь боксеров из Санкт-Петербурга поборются за финал чемпионата России по боксу 2021
5-07-2021, 10:06
Чемпионат Санкт-Петербурга по боксу 2021
Вчера, 16:58
На чемпионате России по боксу в Хабаровске петербуржцы Егор Алексеев, Александр Хохлов и Руслан Колесников пробились во второй круг, а Никита Полухин, Алибек Солтуханов, Иван Горда, Асланлы Хазар и Михаил Захарьев были побеждены
3-05-2021, 12:15
Сборная Санкт-Петербурга заняла первое командное место молодёжного чемпионата России по боксу
16-11-2020, 13:20
На Чемпионате России по боксу Санкт-Петербург представят 25 спортсменов
1-05-2021, 20:09
Девять боксёров из Санкт-Петербурга вышли в полуфинал молодёжного чемпионата России

Происшествия на дорогах

0
84
Сегодня, 11:17
В Пушкине автоледи на иномарке сбила 16-летнюю велосипедистку
0
83
Сегодня, 11:15
В Невском районе иномарка сбила 4-летнего мальчика
0
139
Вчера, 12:52
В Петербурге на Гаккелевской улице в массовом ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Хонды»
0
118
Вчера, 09:21
На КАД водитель эвакуатора погиб въехав в прицеп грузовой "Вольво"
Наверх