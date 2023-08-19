Петербургские боксёры Эдуард Саввин, Сергей Ярулин, Иван Григорьев и Антон Артёменко вышли в следующий раунд чемпионата России по боксу, а Магомед Муртазалиев уступил титулованному Андрею Замковому из Москвы

Федерация бокса России считает призёра двух Олимпиад Андрея Замкового главной звездой продолжающегося в Хабаровске на «Платинум Арене» чемпионата страны. 36-летний Замковой завоевал бронзовые медали в Лондоне – 2012 (чемпионом тогда стал Серик Сапиев из Казахстана) и Токио – 2020 (золото выиграл кубинец Иглесиас). В категории до 71 кг Замковой победил петербуржца Магомеда Муртазалиева.

«Питерец.ру» рад за выигравших свои бои представителей Северной столицы. Два петербургских легковеса прошли дальше в категории до 57 кг – это победивший Халида Матиева Эдуард Саввин и справившийся с Виталием Бойцовым Сергей Ярулин. Вышли в следующий круг соревнований Иван Григорьев и Антон Артёменко (оба – 63,5 кг). Григорьев нанёс поражение пермяку Максиму Малкову, а Артёменко – Владимиру Стрыгину из Владимирской области. А вот Сергей Зубков в этой же категории уступил Алану Борсову из Кабардино-Балкарии.

Ещё двое петербуржцев выбыли из турнира. Это коллега Муртазалиева по весовой категории Алексей Дёмин и Георгий Боциев (до 75 кг), проигравшие соответственно Алексею Денисову (Москва) и Артёму Никитенко (Новосибирская область). Представитель Ленинградской области Александр Раскатов побеждён в весе до 57 кг.