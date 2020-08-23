«Русский Витязь» Поветкин выиграл очередной бой на профессиональном ринге

Чемпион Олимпиады – 2004 Александр Поветкин уже 15 лет боксирует на профессиональном ринге. «Питерец.ру» напоминает главные вехи карьеры «Русского Витязя» после смены статуса: победы над Эдди Чемберсом, Хасимом Рахманом и Русланом Чагаевым и поражения от Владимира Кличко и Энтони Джошуа.

Новым соперником Поветкина стал представитель Великобритании Диллиан «Злодей» Уайт. До боя букмекеры единодушно отдавали предпочтение более молодому Уайту, а уж о победе Поветкина нокаутом приходилось только мечтать. Однако нокаут состоялся: после боя проигравший признал «тупую ошибку», поскольку на тренировках постоянно блокировал удар, который и завершил его поединок с Поветкиным этой ночью.

Победа в пятом раунде принесла Поветкину титул временного чемпиона по версии WBC. При этом накануне боя с Уайтом российский боксёр довольствовался тяжёлой ничьей в поединке с Майклом Хантером. Но Поветкин проявил знаменитый русский характер и выиграл в самый нужный момент, да ещё и нокаутом. Победить не помешали и два нокдауна по ходу боя.