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Питерец.ру » Спорт » «Русский Витязь» Поветкин выиграл очередной бой на профессиональном ринге

«Русский Витязь» Поветкин выиграл очередной бой на профессиональном ринге

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34
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.boxingscene.com
Нокаутом завершил 39-летний Поветкин важнейший бой с 32-летним Диллианом Уайтом.  

Чемпион Олимпиады – 2004 Александр Поветкин уже 15 лет боксирует на профессиональном ринге. «Питерец.ру» напоминает главные вехи карьеры «Русского Витязя» после смены статуса: победы над Эдди Чемберсом, Хасимом Рахманом и Русланом Чагаевым и поражения от Владимира Кличко и Энтони Джошуа.

Новым соперником Поветкина стал представитель Великобритании Диллиан «Злодей» Уайт. До боя букмекеры единодушно отдавали предпочтение более молодому Уайту, а уж о победе Поветкина нокаутом приходилось только мечтать. Однако нокаут состоялся: после боя проигравший признал «тупую ошибку», поскольку на тренировках постоянно блокировал удар, который и завершил его поединок с Поветкиным этой ночью.

Победа в пятом раунде принесла Поветкину титул временного чемпиона по версии WBC. При этом накануне боя с Уайтом российский боксёр довольствовался тяжёлой ничьей в поединке с Майклом Хантером. Но Поветкин проявил знаменитый русский характер и выиграл в самый нужный момент, да ещё и нокаутом. Победить не помешали и два нокдауна по ходу боя.

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