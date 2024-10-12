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Финалистами чемпионата России по боксу стали два петербургских боксёра – Эдуард Саввин и Илья Попов, бронзу завоевали ещё четверо петербуржцев – Сергей Ярулин, Иван Григорьев, Александр Зырянов и Владимир Ермаков.
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Питерец.ру » Спорт » Петербургские боксёры Эдуард Саввин и Илья Попов стали чемпионами России, Попов ещё и получил «Приз Бориса Лагутина» самому техничному боксёру

Петербургские боксёры Эдуард Саввин и Илья Попов стали чемпионами России, Попов ещё и получил «Приз Бориса Лагутина» самому техничному боксёру

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
В командном зачёте победило Подмосковье, второе место – Краснодарский край, третье – Москва.

О бронзовых медалях четырёх представителей города на Неве на первенстве России по боксу, завершившемуся в Иркутске, «Питерец.ру» уже сообщал. Проиграли свои полуфинальные бои, но стали бронзовыми призёрами первенства страны Сергей Ярулин в весовой категории до 57 кг, Иван Григорьев (до 63,5 кг), Александр Зырянов (до 67 кг) и Владимир Ермаков (до 97 кг).

Оба финалиста из Петербурга проводили свои бои за золотые медали во второй день финалов, когда уже стали чемпионами России Володя Мнацаканян (до 48 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг), Константин Опольский (до 60 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Егор Шапочанский (до 75 кг), Дмитрий Карманов (до 86 кг) и краснодарский супертяж Давид Суров.

Петербургский левша Эдуард Саввин (на фото) неудачно начал финальный бой в категории до 57 кг с Андреем Пегливаняном. Но по ходу решающего поединка Саввин сумел перестроиться и убедил судей в своей победе. А в весе до 63,5 кг ещё один петербуржец Илья Попов выиграл в целом равный бой у Сандана Санданова из Бурятии. Попову дали и «Приз Бориса Лагутина».

Ещё четыре обладателя золотых медалей российского чемпионата стали Баир Батлаев (до 51 кг), Игорь Свиридченков (до 71 кг), Ильяс Магомедов (до 80 кг) и Егор Плоцын (до 92 кг).

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