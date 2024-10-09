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Питерец.ру » Спорт » Игровой день 8 октября в КХЛ: Михайлис снова забивает за «Металлург», а результативная серия Ливо в 15 матчей прервалась в игре «Салавата Юлаева» с ЦСКА

Игровой день 8 октября в КХЛ: Михайлис снова забивает за «Металлург», а результативная серия Ливо в 15 матчей прервалась в игре «Салавата Юлаева» с ЦСКА

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
На фото – недавний юбиляр Борис Михайлов на московском матче между ЦСКА и «Салаватом Юлаевым».

Во вторник 8 октября в КХЛ состоялись пять матчей, из которых «Питерец.ру» выделил два наиболее примечательных. Магнитогорский «Металлург» дома обыграл московское «Динамо» (5:3), и лучший нападающий прошлой игровой недели КХЛ Никита Михайлис снова забил. Любители хоккея давно знают Михайлиса по выступлениям за «Барыс», а с 2023 года этот хоккеист стал игроком «Магнитки». В матче со столичными динамовцами Михайлис забросил победную шайбу, реализовав большинство после удаления Уила. «Динамо» вело в Магнитогорске 3:1, но позволило «сталеварам» одержать волевую победу (Никита Гусев на этот раз очков не набрал).

Интересная деталь: в состав динамовцев на матч с «Металлургом» снова не попал голкипер-легионер с забавной для россиян фамилией Хантер Миска: «бэкапом» Максима Моторыгина стал срочно вызванный из петербургского «Динамо» Евгений Ярославлев.

Удостоенной телетрансляции на центральном спортивном канале матч между ЦСКА и «Салаватом Юлаевым» ожиданий в плане зрелищности не оправдал. Уфимцы могли забить в первой же атаке, но ворота Гамзина после броска Ливо выручила штанга. Армейцы выиграли со счётом 2:0, при этом прервалась длившаяся ещё с плей-офф прошлого сезона результативная серия Ливо длиной в 15 игр.

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