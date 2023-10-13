СКА одержал минимальную победу над минским «Динамо», а в центре внимания оказался набравший 2 очка Рендулич

Хорватский нападающий СКА Борна Рендулич стал сегодня центральной фигурой в статистике матча с «Динамо» из столицы Белоруссии. Именно Рендулич на 16-й минуте реализовал большинство и сравнял счёт, поскольку коллектив Романа Ротенберга к тому моменту уже отставал от гостей. Нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов пробил Никиту Серебрякова на 8-й минуте, и гости повели в счёте.

Счёт 1:1 продержался до середины второго периода, когда динамовский защитник Янне Калдис снова вывел команду Дмитрия Квартального вперёд. «Питерец.ру» обратил внимание: в матче СКА в Минске 4 октября петербургскому клубу забили те же Горбунов и Калдис, а «Динамо» тогда выиграло (4:2).

На этот раз невским армейцам удалось взять реванш за то поражение и одержать волевую победу. Сергей Толчинский почти сразу же сравнял счёт, реализовав удаление Вадима Мороза, а победная шайба влетела в ворота Алексея Колосова на 33-й минуте. Это Рендулич и бывший минский динамовец Владимир Алистров помогли отличиться Артёму Сергееву, впервые забившему в сезоне – 2023/2024. А Серебрякову в итоге пришлось потрудиться для вратарской победы – 42 отражённых броска.

16 октября СКА проведёт свой следующий матч в чемпионате КХЛ, соперник – «Адмирал».