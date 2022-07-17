«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» начали новый чемпионат РПЛ с ничьих

«Питерец.ру» ожидал от «Зенита» лёгкой победы над «Химками»: клуб Сергея Юрана – новичок РПЛ, к тому же в составе химчан есть игроки со спартаковским прошлым. «Сине-бело-голубые» быстро открыли счёт усилиями Вендела, и именно этот полузащитник мог закончить борьбу в этой встрече. При счёте 1:0 в пользу «Зенита» Вендел нанёс отличный удар по воротам Лантратова, но совсем немного промахнулся. В концовке хозяева смогли пробить Даниила Одоевского, спасительный мяч на счету Мирзова.

«Спартак» Гильермо Абаскаля сыграл вничью с «Ахматом» с тем же счётом 1:1. Прямо перед перерывом грозненцы, которых тренирует Андрей Талалаев, получили серьёзное преимущество: у «Спартака» был удалён Рыбус, а Тимофеев забил гол головой. Но нигериец Виктор Мозес показал свой высокий класс, сравняв счёт красивым ударом на 83-й минуте.

Если «Спартаку» впору радоваться ничьей в меньшинстве, то «Локомотив» упустил победу, играя в большинстве. «Пари-НН» не стушевался перед именитым соперником и добыл сенсационную ничью в Москве.