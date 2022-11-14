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Питерец.ру » Спорт » Все преследователи «Зенита» в чемпионате РПЛ тоже выиграли свои матчи 17-го тура

Все преследователи «Зенита» в чемпионате РПЛ тоже выиграли свои матчи 17-го тура

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Победа со счётом 2:0 над «Торпедо» позволила «Зениту» сохранить лидерство, но не увеличить отрыв.

После выигрыша в гостях у «Торпедо» (голы в ворота Егора Бабурина забили бразильцы Малком и Клаудиньо) заговорили о хорошей статистике «сине-бело-голубых» в матче с московскими клубами. Но «Питерец.ру» не стал бы обольщаться «сухой» победе над клубом, который занимает твёрдое последнее место в нынешнем чемпионате, набрав всего лишь 6 очков. Понятно, что торпедовцев «Зенит» обязан был обыграть «на классе», что и произошло.

Но и конкуренты петербургского клуба не потеряли очки в минувшем туре. «Спартак» обыграл терпящий бедствие «Локомотив» со счётом 2:1 (у победителей отличились Промес и Пруцев, у проигравших гол престижа на 88-й минуте забил Вильсон Изидор). Расстояние в 6 очков между «Зенитом» и «Спартаком» сохранилось.

Идущий третьим «Ростов» Валерия Карпина в 17-м туре одержал гостевую победу над «Крыльями Советов» (3:1). Счёт в самарском матче открыл Глебов, после чего Полоз с 11-метрового удвоил преимущество ростовчан. На 73-й минуте Шитов сократил отставание хозяев, но Осипенко с передачи Комличенко сразу же забил третий гол «Ростова».

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