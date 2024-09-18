«Ленинградка» начала новый сезон женской волейбольной Суперлиги с победы на тай-брейке над «Уралочкой-НМТК»

Уже достаточно давно известный КВНщик Дмитрий Брекоткин пародировал экспрессивность волейбольного тренера Николая Карполя, а 86-летний Карполь по сей день руководит «Уралочкой». В стартовом туре нового сезона «Уралочка» дала настоящий бой «Ленинградке», сумев повести по сетам 2–0. «Питерец.ру» восстанавливает хронологию матча-триллера.

«Уралочка» со старта вырвалась вперёд – 5:2 в дебюте первой партии. «Ленинградка» смогла догнать и перегнать, вроде бы заработав достаточный для победы в сете перевес 22:19. Однако недооценка соперниц в концовке стоила «Ленинградке» проигранной партии – 23:25 и 0–1 в матче. Большое количество ошибок в следующем сете приводит к отставанию уже в две партии (счёт второго игрового отрезка – 25:19 в пользу «Уралочки»).

Третий сет превратился в разгром гостевой команды: «Ленинградка» выиграла эту партию с преимуществом в 10 очков и сократился отставание в счёте до 1–2 по сетам. Рывок 8:4 в начале четвёртой партии способствовал итоговому успеху «Диких Пчёл» (25:16): счёт в матче сравнялся и всё должен был решить тай-брейк. Укороченная партия принесла успех «Ленинградке», превратившей 8:5 в 15:9 и 3–2 в матче.

Лучшую результативность у победительниц показала Анастасия Гарелик (21 очко).







