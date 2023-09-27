Вратарь СКА Артемий Плешков «засушил» матч с «Сибирью» и поделил с автором дубля Алексом Гальченюком лавры героя победы в Новосибирске со счётом 3:0

«Питерец.ру» продолжает следить за эпопеей перехода Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА: хоккейные «инсайдеры» даже связывают затягивание переговоров с … недавними выборами Олега Кожемяко на пост губернатора Приморского края! Косвенных подтверждений о петербургском будущем лучшего голкипера сезона – 2022/2023 всё больше, но сегодня главная новость для поклонников СКА – «сухая» победа в Новосибирске.

«Сибирь» Дэвида Немировски набрала хороший ход перед рандеву с невскими армейцами – ещё три победы подряд после успеха в Санкт-Петербурге 17 сентября. После 2:1 в том матче «Снеговики» последовательно одолели «Авангард» (4:3), «Барыс» (4:2) и московское «Динамо» (3:2).

Артемий Плешков стал той стеной, о которую разбилась сибирская атака – 20 сэйвов и заслуженный «сухарь». Американский легионер СКА Алекс Гальченюк сделал дубль, сначала отличившись в равных составах, затем – в большинстве. Победной для СКА стала первая же шайба в этой встрече, которую в ворота Красоткина отправил Михали Воробьёв с передач набравшего 8-е очко в этом сезоне Александра Никишина и Артёма Сергеева.

В другом матче игрового дня в КХЛ «Салават Юлаев» победил дома «Трактор» (5:3), дубль сделал 37-летний Николай Кулёмин.