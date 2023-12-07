СКА обыграл в Челябинске «Трактор» со счётом 3:1, Антон Бурдасов не забивает уже восемь матчей подряд

Очередное рандеву СКА и челябинского «Трактора» не стало результативным: обе команды в сумме забили лишь четырежды. «Питерец.ру» отмечает, что челябинский матч проходил при аншлаге, поскольку арена имени Валерия Белоусова была 7 декабря забита до отказа.

Первые полчаса игрового времени прошли без заброшенных шайб и удалений. Бывший игрок СКА Антон Бурдасов так хотел попасть в протокол этого матча, поскольку давно не забивал, что ... схлопотал удаление, которое СКА удалось реализовать. Снайпер из Хорватии Борна Рендулич с передач Александра Никишина и Марата Хайруллина поразил ворота Мыльникова, и невские армейцы повели в счёте. А Бурдасов так и не набрал сегодня очков, подмочив тем самым свою репутацию бомбардира.

Следующее удаление «Трактора» – и вот уже вторая шайба затрепыхалась в сетке ворот Мыльникова. Это результативный экс-минчанин Владимир Алистров забил уже 13-й раз в сезоне – 2023/2024. На 38-й минуте Блажиевский с передачи Котляревского огорчил Никиту Серебрякова, вернув интригу в матч. Но Никишин с передачи Алекса Гальченюка не промахнулся по пустым воротам за 36 секунд до сирены, и СКА отпраздновал важную гостевую победу со счётом 3:1.

В другом матче «Лада» победила «Нефтехимик» (3:0).







