СКА в Тольятти победил «Ладу», но Греко лишил Плешкова «сухаря»

Статистика личных встреч СКА и тольяттинской «Лады» неумолимо предрекала победу клуба из Северной столицы. «Питерец.ру» уточнил: в 2008 году «Лада» разгромила СКА со счётом 4:0. Трудно поверить, но за «Ладу» в том матче играл новичок СКА Сергей Андронов. Для любителей ностальгии ещё несколько деталей: 2 очка набрал в той игре тольяттинец Евгений Кетов, а тренировал СКА тогда американец Барри Смит.

В сегодняшнем матче невские армейцы открыли счёт на 7-й минуте, когда Михаил Воробьёв отличился с точных передач Ивана Выдренкова и Марата Хайруллина. Во втором периоде Захар Бардаков помог Арсению Грицюку удвоить преимущество гостей. Грицюк набрал 3 очка в матче с «Металлургом» и демонстрирует свою хорошую форму.

При счёте 2:0 фаворит скорее мог увеличить своё преимущество, нежели позволить «Ладе» сократить отставание. Но удаление Выдренкова в концовке потрепало петербуржцам нервы: Энтони Греко сумел поразить ворота Артемия Плешкова. И тут очень вовремя вспомнил о своём умении попадать в пустые ворота вспомнил Хайруллин – 3:1, есть первая гостевая победа в нынешнем сезоне.

9 сентября СКА предстоит матч в Ярославле с «Локомотивом», после чего команда Ротенберга дважды сыграет в Санкт-Петербурге.