Никита Зайцев и Сергей Андронов – новички СКА

«Питерец.ру» считает переход Никиты Зайцева в СКА делом решённым: слишком много сигналов об этом идёт буквально отовсюду. Зайцев может стать для СКА фигурой масштаба Вячеслава Войнова: ведь предыдущие сезоны маститый защитник играл в НХЛ. Любители хоккея должны помнить совсем молодого Зайцева ещё в составе «Сибири», но по-настоящему раскрылся талант этого хоккеиста в составе ЦСКА в период 2013–2016 годов. После этого Зайцев закономерно отправился покорять заокеанскую лигу, где он поиграл за «Торонто», «Оттаву» (на фото – как раз в форме «Сенаторз») и «Чикаго». Однако сейчас пришло время возвращаться в КХЛ: различные инсайдеры сообщают, что Зайцев заключит с невскими армейцами четырехлётний контракт (в октябре Никите исполнится 33 года).

Ещё одним новичком СКА станет ветеран опытнейший Сергей Андронов, которому в июле будет уже 35. Андронов пытался пробиться в НХЛ, но не удалось, и нападающий долго выступал за ЦСКА. До перехода в СКА Андронов два сезона играл за ярославский «Локомотив», который в сезоне – 2023/2024 претендовал на Кубок Гагарина, но был разгромлен в финале «Металлургом». Андронов может стать очень полезным хоккеистом, если сохранит физические кондиции и работоспособность.



