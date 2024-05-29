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Питерец.ру » Спорт » Никита Зайцев и Сергей Андронов – новички СКА

Никита Зайцев и Сергей Андронов – новички СКА

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.nhl.com
Покинуть петербургский клуб в свою очередь могут Эмиль Галимов, Никита Камалов и Степан Старков.

«Питерец.ру» считает переход Никиты Зайцева в СКА делом решённым: слишком много сигналов об этом идёт буквально отовсюду. Зайцев может стать для СКА фигурой масштаба Вячеслава Войнова: ведь предыдущие сезоны маститый защитник играл в НХЛ. Любители хоккея должны помнить совсем молодого Зайцева ещё в составе «Сибири», но по-настоящему раскрылся талант этого хоккеиста в составе ЦСКА в период 2013–2016 годов. После этого Зайцев закономерно отправился покорять заокеанскую лигу, где он поиграл за «Торонто», «Оттаву» (на фото – как раз в форме «Сенаторз») и «Чикаго». Однако сейчас пришло время возвращаться в КХЛ: различные инсайдеры сообщают, что Зайцев заключит с невскими армейцами четырехлётний контракт (в октябре Никите исполнится 33 года).

Ещё одним новичком СКА станет ветеран опытнейший Сергей Андронов, которому в июле будет уже 35. Андронов пытался пробиться в НХЛ, но не удалось, и нападающий долго выступал за ЦСКА. До перехода в СКА Андронов два сезона играл за ярославский «Локомотив», который в сезоне – 2023/2024 претендовал на Кубок Гагарина, но был разгромлен в финале «Металлургом». Андронов может стать очень полезным хоккеистом, если сохранит физические кондиции и работоспособность.


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