СКА в Москве одержал важнейшую победу над «Динамо» со счётом 3:2, дубль сделал Михаил Воробьёв

Невские армейцы одержали победу над принципиальным соперником – московским «Динамо», да ещё и на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва». «Питерец.ру» заметил, что аншлага на матче столичного «Динамо» и СКА не случилось – возможно, виноват понедельник. Никита Серебряков не пропускал до 48-й минуты игрового времени, и к этому времени гости сумели создать неплохой задел.СКА удалось открыть счёт незадолго до первого перерыва, когда Михил Воробьёв использовал большинство. Помогли Воробьёву поразить ворота Коновалова Александр Никишин и Сергей Толчинский. Вторую шайбу петербуржцев забросил на 39-й минуте Брендан Лайпски, ассистентами у которого выступили Александр Кадейкин и Артём Земчёнок. Но «сухой» победы одержать не удалось: на 48-й минуте хозяева льда сократили отставание в счёте до минимального. Очень вовремя свою вторую шайбу за матч забросил Воробьёв, вернув СКА более комфортное преимущество. Но динамовцы не собирались сдаваться: Игорь Ожиганов не упустил случая огорчить свою бывшую команды. Однако одержать победу СКА удалось, итоговый счёт – 3:2.

А в Западной конференции КХЛ лидирует «Спартак», крупно победивший «Куньлунь Ред Стар» (5:2, одну из шайб в составе «красно-белых» забросил Илья Ковальчук).



