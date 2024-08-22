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Питерец.ру » Спорт » В 6-м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Барнауле Валентина Гунина в драматичной борьбе победила Лею Гарифуллину, а чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова проиграла Гире

В 6-м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Барнауле Валентина Гунина в драматичной борьбе победила Лею Гарифуллину, а чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова проиграла Гире

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Поражение от шахматистки из ХМАО Ольги Гири стало для Кармановой уже четвёртым подряд в Суперфинале.

Центральной партией 6-го тура и, вероятно, одной из наиболее значимых для распределения итоговых мест в Суперфинале – 2024 можно считать противостояние пятикратной чемпионки страны Валентины Гуниной и победительницы командного турнира в Сочи в составе «Сима-ленд» Леи Гарифуллиной.

«Питерец.ру» сообщал о том, что в Сочи Гарифуллина победила Гунину, и вот наступил момент реванша. Барнаульская партия между игравшей белыми Гуниной и Гарифуллиной продолжалась 73 хода и завершилась победой более опытной участницы Суперфинала. Гунина пустилась в атаку, но Гарифуллина долгое время успешно защищалась, имея достаточной для победы после нужных разменом материальный перевес. Атакующая игра принесла успех Гуниной: чёрные сначала упустили перевес, а затем не смогли защититься от угрозы мата.

Благодаря этой победе Гунина набрала 3 очка и пока делит 5–7 места с двумя Дарьями – Войт и Чарочкиной. Поражение от Гуниной стало для Гарифуллиной первым на турнире, и сейчас представительница Свердловской области занимает чистое третье место – 4 очка. А вот Ольга Карманова из Санкт-Петербурга проиграла уже четвёртый раз подряд: на этот раз 17-летнюю чемпионку города на Неве переиграла Ольга Гиря. У Кармановой – 1 очко и 12-е место.

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