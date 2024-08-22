В 6-м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Барнауле Валентина Гунина в драматичной борьбе победила Лею Гарифуллину, а чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова проиграла Гире

Центральной партией 6-го тура и, вероятно, одной из наиболее значимых для распределения итоговых мест в Суперфинале – 2024 можно считать противостояние пятикратной чемпионки страны Валентины Гуниной и победительницы командного турнира в Сочи в составе «Сима-ленд» Леи Гарифуллиной.

«Питерец.ру» сообщал о том, что в Сочи Гарифуллина победила Гунину, и вот наступил момент реванша. Барнаульская партия между игравшей белыми Гуниной и Гарифуллиной продолжалась 73 хода и завершилась победой более опытной участницы Суперфинала. Гунина пустилась в атаку, но Гарифуллина долгое время успешно защищалась, имея достаточной для победы после нужных разменом материальный перевес. Атакующая игра принесла успех Гуниной: чёрные сначала упустили перевес, а затем не смогли защититься от угрозы мата.