Петербургский волейбольный «Зенит» занял четвёртое место на предсезонном турнире Мемориал Платонова, а в финале «Нова» победила «Белогорье»

Дублёры «Зенита» не смогли на равных противостоять уфимскому клубу «Динамо-Урал» в матче за третье место на Мемориале Платонова. Итоговый счёт противостояния «сине-бело-голубых» с уфимцами – 0:3 (17:25, 21:25, 17:25). Клубный сайт «Зенита» ограничился столь лаконичной заметкой об этом проигранном матче, что «Питерец.ру» углубился в статистику.

Самым результативным в составе «Зенита» стал Тимофей Бурмистров, набравший 12 очков. В составе «Динамо-Урала» подтвердил свой имидж бомбардира Романас Шкулявичус (8 очков), столько же – у Кирилла Моторыгина.

В финале турнира сошлись новокуйбышевская «Нова» и белгородское «Белогорье». «Нова», которую тренирует хорошо знакомый поклонникам «Динамо-ЛО» Олег Согрин, не отдала сопернику ни единого сета и стала победителем Мемориала Платонова – 2024. Организаторы раздали и индивидуальные призы: самый полезный игрок турнира – диагональный «Новы» Евгений Рыбаков. Лучшие по амплуа – либеро Никита Ерёмин («Нова»), связующий Роман Жось («Белогорье»), блокирующие Андрей Ананьев («Нова») и Юрий Цепков («Белогорье»), доигровщики Егор Феоктистов («Нова») и Дмитрий Швед («Белогорье»). А вот лучшим диагональным признали не MVP Ананьева, а Ивана Подребинкина из «Белогорья».