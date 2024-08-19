ента новостей

19:21
В Ленобласти столкнулись два отечественных автомобиля. Пострадали три человека
18:24
В Петербурге запущен новый продукт – специальная пластикатовая карта «Серебряный возраст»
18:23
Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова проиграла Лее Гарифуллиной в 4-м туре женского Суперфинала в Барнауле, выиграли свои партии Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Дарья Чарочкина
18:03
После 3-го тура мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Барнауле Александр Грищук перестал быть единоличным лидером после ничьей с петербургским гроссмейстером Максимом Матлаковым
17:37
Петербургский волейбольный «Зенит» занял четвёртое место на предсезонном турнире Мемориал Платонова, а в финале «Нова» победила «Белогорье»
15:26
В Петербурге педагоги получат премии городского правительства ко Дню учителя
14:50
Выставка «Откровения души»
14:45
С начала года в Петербург не пропустили более 100 000 импортных роз, зараженных западным цветочным трипсом
14:42
Показ сцен из спектакля «Медведь» на выставке «Мой Петербург»
13:31
В Пикалево задержали подозреваемого в убийстве знакомого
11:24
В Ленобласти на железнодорожном переезде перегона Семрино — Вырица полностью перекрыто движение
11:10
В Ленобласти разведут Ладожкий мост для прохода вниз по реке яхты «Спрей»
10:53
Петербуржцы активизировались в поиске работы
10:19
В Петербурге задержали троих москвичей за пьяную выходку на Васильевском острове
10:07
В Комарово автобус сбил 15-летнюю девушку
09:54
Аренда однушки обойдется в 45 тысяч
09:36
На проспекте Художников задержали подозреваемых в грабеже
09:30
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поножовщине
09:24
В поселке Тярлево водитель скутера погиб в ДТП с автобусом
09:02
Застройщиков обязали думать про бомбоубежища
08:31
Петербуржцы хотят учить языки
22:40
Ничейный 2-й тур в Барнауле, где продолжается Суперфинал чемпионата России по шахматам: у мужчин лидирует набравший 1,5 очка Грищук, в женском турнире впереди Лагно, Гарифуллина и Гиря
22:16
«Зенит» потерял очки в матче с «Химками»: от поражения команду Семака спас гол Мостового на 89-й минуте
21:57
«Ленинградец» сыграл вничью с «Сибирью», хотя Барков открыл счёт
12:52
На трассе «Кола» автомобиль «Рено Дастер» влетел в силовое ограждение. Погибли два человека
12:40
На проспекте Науки иномарка сбила 17-летнего курьер доставки
12:35
В Петербурге агрессивный пациент, разбивший стекло в автомобиле скорой помощи
12:31
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой на Кожевенной линии
12:24
На улице Примакова мигрант нанес ножевые ранения троим соотечественников
00:19
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл «Белогорью» полуфинал Мемориала Платонова со счётом 0–3, а дублёры «Динамо-ЛО» не смогли взять ни одной партии у МГТУ
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургский волейбольный «Зенит» занял четвёртое место на предсезонном турнире Мемориал Платонова, а в финале «Нова» победила «Белогорье»

Петербургский волейбольный «Зенит» занял четвёртое место на предсезонном турнире Мемориал Платонова, а в финале «Нова» победила «Белогорье»

0
52
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Скромный результат «Зенита» объясним: в полуфинале и матче за третье место играли дублёры.

Дублёры «Зенита» не смогли на равных противостоять уфимскому клубу «Динамо-Урал» в матче за третье место на Мемориале Платонова. Итоговый счёт противостояния «сине-бело-голубых» с уфимцами 0:3 (17:25, 21:25, 17:25). Клубный сайт «Зенита» ограничился столь лаконичной заметкой об этом проигранном матче, что «Питерец.ру» углубился в статистику.

Самым результативным в составе «Зенита» стал Тимофей Бурмистров, набравший 12 очков. В составе «Динамо-Урала» подтвердил свой имидж бомбардира Романас Шкулявичус (8 очков), столько же – у Кирилла Моторыгина.

В финале турнира сошлись новокуйбышевская «Нова» и белгородское «Белогорье». «Нова», которую тренирует хорошо знакомый поклонникам «Динамо-ЛО» Олег Согрин, не отдала сопернику ни единого сета и стала победителем Мемориала Платонова – 2024. Организаторы раздали и индивидуальные призы: самый полезный игрок турнира – диагональный «Новы» Евгений Рыбаков. Лучшие по амплуа – либеро Никита Ерёмин («Нова»), связующий Роман Жось («Белогорье»), блокирующие Андрей Ананьев («Нова») и Юрий Цепков («Белогорье»), доигровщики Егор Феоктистов («Нова») и Дмитрий Швед («Белогорье»). А вот лучшим диагональным признали не MVP Ананьева, а Ивана Подребинкина из «Белогорья».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-08-2023, 23:05
Петербургский волейбольный клуб «Зенит» занял второе место на Мемориале Платонова, проиграв финал «Ярославичу» 1–3, а «Динамо-ЛО» оказалось на 7-м месте
Вчера, 00:19
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл «Белогорью» полуфинал Мемориала Платонова со счётом 0–3, а дублёры «Динамо-ЛО» не смогли взять ни одной партии у МГТУ
16-08-2024, 23:52
Дублёры волейбольного клуба «Динамо-ЛО» из Ленобласти не смогли взять ни сета в двух матчах на Мемориале Платонова: соперниками были казахстанский «Жайык» и уфимский «Динамо-Урал»
17-08-2024, 02:09
На Мемориале Платонова петербургский волейбольный «Зенит» помучился с «Динамо-Уралом», а казахстанский «Жайык» был побеждён в трёх партиях
16-11-2023, 19:14
«Динамо-ЛО» победило клуб НОВА, проиграв первый сет: Марко Ивович набрал 20 очков
15-08-2024, 15:13
Петербургский волейбольный «Зенит» легко победил дублёров «Динамо-ЛО» на старте Мемориала Платонова

Происшествия на дорогах

0
5
Сегодня, 19:21
В Ленобласти столкнулись два отечественных автомобиля. Пострадали три человека
0
91
Сегодня, 10:07
В Комарово автобус сбил 15-летнюю девушку
0
89
Сегодня, 09:24
В поселке Тярлево водитель скутера погиб в ДТП с автобусом
0
245
Вчера, 12:52
На трассе «Кола» автомобиль «Рено Дастер» влетел в силовое ограждение. Погибли два человека
Наверх