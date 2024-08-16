Дублёры волейбольного клуба «Динамо-ЛО» из Ленобласти не смогли взять ни сета в двух матчах на Мемориале Платонова: соперниками были казахстанский «Жайык» и уфимский «Динамо-Урал»

Вторым соперником дублёров сосновоборского «Динамо-ЛО» на Мемориале Вячеслава Платонова стал казахстанский волейбольный клуб «Жайык». Узнав, что «Жайык» представляет Уральск, «Питерец.ру» сразу вспомнил прошлогодний шахматный турнир в этом городе с участием гроссмейстеров Гоганова и Лобанова.

«Динамо-ЛО-2» сыграло с «Жайыком» в стиле Лобанова: петербургский шахматист год назад проиграл по ходу турнира в Уральске три партии подряд, а дублёры «Атомных Парней» уступили сопернику в трёх сетах подряд – 19:25, 15:25, 17:25. В стартовой партии отличился связующий «Жайыка» Ярослав Остраховский, отлично исполнявший подачу. Старания молодых динамовцем было недостаточно, чтобы нивелировать понятную разницу в классе. У проигравших очень старался Степан Демирчов.

В матче 3-го тура с «Динамо-Уралом» из Уфы провальным получился второй сет – всего лишь 11 очков сумели набрать динамовцы из Ленобласти. А вот в стартовой партии борьба была очень упорной, но в решающий момент против «Динамо-ЛО-2» сыграла сетка Академии Платонова, итог – 23:25. Любопытная деталь: друг против друга играли родные братья – Артём Мельников («Динамо-Урал») и Илья Мельников («Динамо-ЛО-2»), да ещё и родители были на трибунах.

Следующий соперник – МГТУ.



