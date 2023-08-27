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Питерец.ру » Спорт » Петербургский волейбольный клуб «Зенит» занял второе место на Мемориале Платонова, проиграв финал «Ярославичу» 1–3, а «Динамо-ЛО» оказалось на 7-м месте

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» занял второе место на Мемориале Платонова, проиграв финал «Ярославичу» 1–3, а «Динамо-ЛО» оказалось на 7-м месте

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vczenit-spb.ru
Всероссийский предсезонный турнир, носящий имя Вячеслава Платонова, завершился победой «Ярославича».

«Питерец.ру» рассчитывал на победу «Зенита» в финальном матче Мемориала Платонова: всё-таки статус «сине-бело-голубых» в отечественном волейболе повыше. Да и главный тренер «Зенита» Виктор Сидельников вроде бы должен был знать, как обыграть свой бывший клуб.

На предварительном этапе «Зенит» легко справился с «Ярославичем», победив 3–0 (25:23, 25:22, 25:19). После этого ярославцы одолели «Нову» из Новокуйбышевска и «Динамо-ЛО» с одинаковым счётом 3–1 и оказались в полуфинале. Солигорский «Шахтёр» не смог выиграть у «Ярославича» ни одного сета, а «Зенит» в четырёх партиях разобрался с ЦСКА.

В финальном матче Мемориала Платонова «Зенит» проиграл два первых сета (17:25 и 23:25), смог взять третью партию со счётом 25:20, однако в следующем сете удачливее был соперник – 23:25. Так «Ярославич» стал победителем Мемориала Платонова – 2023, при этом индивидуальным призом лучшему игроку турнира был отмечен ярославский доигровщик Борис Фистюлев. «Динамо-ЛО» смогло преодолеть сопротивление клуба «Газром-Югра» (3–1) и занять предпоследнее 7-е место.

В Елагином дворце состоялось награждение Орденами Платонова: их вручили президенту «Автомобилиста» Борису Канторовичу и Олимпийскому чемпиону Юрию Панченко.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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