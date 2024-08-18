Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл «Белогорью» полуфинал Мемориала Платонова со счётом 0–3, а дублёры «Динамо-ЛО» не смогли взять ни одной партии у МГТУ

Клубный сайт петербургского «Зенита» в отчёте о победе «сине-бело-голубых» над казахстанским клубом «Жайык» честно предупредил: в полуфинале на площадку выйдет молодёжный состав. Ведь главный тренер «Зенита» Владимир Алекно уехал на «Кубок Первого канала» соперничать со своим динамовским визави Константином Брянским, отсутствовали и многие игроки основного состава петербургской команды.

Поэтому не стоит воспринимать 0–3 в матче с «Белогорьем» как удар по самолюбию «Зенита»: ведь белгородцы играли основным составом. Разница в классе и игровом опыте особенно сказалось в стартовом сете, который «Белогорье» выиграло с преимуществом в 10 очков. Две следующие партии закончились с более приличной разницей для петербуржцев – 23:25 и 20:25. Самым результативным у «Зенита» на этот раз стал 19-летний доигровщик Ричард Шерпетис, набравший 15 очков. В составе «Белогорья» по 13 очков набрали Артём Молдавский и Сергей Червяков (при этому сайт белгородцев утверждает, что у экс-зенитовца на очко меньше).

В финале «Белогорье» сыграет с «Новой» из Новокуйбышевска, а «Зенит» в матче за третье месть встретится с «Динамо-Уралом» из Уфы. Дублёры «Динамо-ЛО» в матче за седьмое место уступили столичному МГТУ в трёх сетах.