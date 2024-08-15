Петербургский волейбольный «Зенит» легко победил дублёров «Динамо-ЛО» на старте Мемориала Платонова

Увидев разминающегося Егора Клюку, «Питерец.ру» надеялся, что вошедший в символическую сборную на токийской Олимпиаде доигровщик волейбольного «Зенита» сыграет с «Динамо-ЛО-2». Но Клюка вместе с Виктором Полетаевым, Марлоном Янтом и многоопытным Александром Бутько участия в матче с сосновоборским дублёрами не принял.

Клубный сайт петербургского клуба отметил, что дебютировали за «сине-бело-голубых» Слави Костадинов, Павел Юринский и Семён Литвин. Да и для творца победы сборной России на Олимпиаде – 2012 Владимира Алекно именно эта игра стала первой во главе клуба из города на Неве, хотя официальные матчи у «Зенита» ещё впереди.

Результат предсказуем – лёгкая победа основы «Зенита» над дублёрами «Динамо-ЛО» (3–0, счёт по партиям 25:16, 25:12, 25:18). По ходу матча Алекно заменил Дениса Черейского на Максима Космина. Оба этих центральных блокирующих примут участие в товарищеском матче нашей национальной сборной с белорусами в Минске. А лучшим по результативности у «Зенита» стал Тимофей Тихонов, набравший 13 очков при 90% реализации атак.

Прямая речь от главного тренера «Динамо-ЛО-2» Сергея Горбачёва:

«В начале игры ребята чуть-чуть стушевались, но затем показали эмоции. Качество волейбола улучшилось».











