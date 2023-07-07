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Питерец.ру » Спорт » Доигровщик-ветеран Андрей Титич пополнил состав волейбольного «Зенита» вслед за двумя бывшими одноклубниками по АСК – Андреем Ананьевым и Павлом Железняковым

Доигровщик-ветеран Андрей Титич пополнил состав волейбольного «Зенита» вслед за двумя бывшими одноклубниками по АСК – Андреем Ананьевым и Павлом Железняковым

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Поможет ли 37-летний Титич «Зениту» покорить новые турнирные высоты – покажет сезон – 2022/2023.

Пока американец Мэттью Андерсон помогает сборной США в Лиге Наций (откуда исключили российскую сборную), «сине-бело-голубые» формируют состав на будущий сезон. «Питерец.ру» давно ничего не сообщал про «Зенит», и вот время пришло: один за другим в команду Виктора Сидельникова перешли три бывших игрока нижегородского клуба АСК.

Третьим новичком стал 37-летний волейбольный странник Андрей Титич, для которого «Зенит» – уже одиннадцатый клуб в карьере. В прошедшем чемпионате Суперлиги Титич провёл за АСК 36 матчей, набрав в них 305 очков. В волейболе тоже считают «полезность», и этот показатель у Титича плюсовой («+20»). Рост доигровщика Титича – 201 см.

Примечательно, что ранее состав «Зенита» пополнили ещё два бывших нижегородца, первым из которых стал месяц назад Андрей Ананьев. Этот 31-летний центральный блокирующий сыграл за АСК 32 матча в сезоне – 2022/2023. Бывший одноклубник Ананьева Андрей Довгань недавно стал игроком сосновоборского «Динамо-ЛО».

Диагональный Павел Железняков был лучшим бомбардиром АСК. СМИ сообщают, что контракт Железнякова «Зениту» пришлось выкупить. Возможно, на тренерский штаб «Зенита» произвели впечатление мартовские 26 очков Железнякова в очном поединке АСК с «Зенитом».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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